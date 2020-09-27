Seyir halinde alev alan TIR, demir yığınına döndü - Son Dakika

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken alev alan mutfak malzemesi yüklü TIR, kullanılmaz hale geldi.

İstanbul'dan Gürcistan'a giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen TIR, Tosya Çaybaşı köyü kavşağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen sürücü, yangını fark ederek, araçtan inip, çevredekilerden yardım istedi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kapanan yol ise yeniden trafiğe açıldı.