Olay, Bursa- Ankara karayolu üzerinde Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara'ya seyir halinde olan Halim Özgür yönetimindeki 22 AAP 818 plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Özgür, TIR'ı yol kenarına park edip, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonucu TIR, kullanılmaz hale gelirken, o anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Kestel, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seyir halinde alev alan TIR yandı - Son Dakika

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