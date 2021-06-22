Seyir halinde alev alan yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında seyir halindeyken, motor bölümünde yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüste bulunan 20 yolcu ise tahliye edildi.

Olay, dün gece Afyonkarahisar- Antalya yolunun 35'inci kilometresindeki Damlalı Boğazı'nda meydana geldi. Sürücüsünün Antalya'dan Afyonkarahisar'a gittiği 42 AAG 308 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü bir anda alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup, içerideki 20 yolcuyu tahliye etti. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sararken, ihbar üzerine bölgeye Sandıklı ve Sinanpaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka otobüsle Afyonkarahisar'a gönderildi.

- Afyonkarahisar