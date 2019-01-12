Seyir Halinde Çarpışan Otomobiller Takla Atıp Yol Kenarına Savruldu: 1'i Ağır 3 Yaralı
51 dakika önce
Seyir halinde çarpışan otomobiller takla atıp yol kenarına savruldu: 1'i ağır 3 yaralıUŞAK - Uşak'ta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Seyir halinde çarpışan otomobiller takla atıp yol kenarına savruldu: 1'i ağır 3 yaralı
UŞAK - Uşak
'ta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Uşak'tan Eşme
istikametine seyir halinde olan Muhammet B.'nin kullandığı otomobil Ahmetler beldesi ile Eşme arasında rampa inerken, aynı yönde seyir halinde olan 64 EK 892 plakalı Baki Ö.'nün kullandığı ticari araca arkadan çarptı. Çarpışma sonucu iki araç da yol kenarına savrularak takla attı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Ticari araçta bulunan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde gelen 112 acil yardım ekipleri tarafından yapılırken, ağır yaralanan kişi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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