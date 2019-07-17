Seyir halinde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aracı ile seyir halinde olan sürücü kalp krizi geçirdi.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
'ın Çaycuma
ilçesinde aracı ile seyir halinde olan sürücü kalp krizi geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesinin Nebioğlu
beldesi Yeşilyurt
Mahallesinden Çaycuma istikametine gelmekte olan Soner K.(39) yönetimindeki 74 DD 894 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çalılıklara çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
'Kalp krizi geçirmiş'
Nebioğlu istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan 74 DD 894 plakalı otomobilin sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolünü kaybettiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sürücü Soner K. Çaycuma Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma
kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK
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