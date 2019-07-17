Son Dakika Haberleri: Seyir halinde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
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Seyir halinde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aracı ile seyir halinde olan sürücü kalp krizi geçirdi.

Seyir halinde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aracı ile seyir halinde olan sürücü kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesinin Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesinden Çaycuma istikametine gelmekte olan Soner K.(39) yönetimindeki 74 DD 894 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çalılıklara çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

'Kalp krizi geçirmiş'

Nebioğlu istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan 74 DD 894 plakalı otomobilin sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolünü kaybettiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sürücü Soner K. Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK
Kalp Krizi, Zonguldak, Nebioğlu, Çaycuma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:50 Kaynak: İHA
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