Son Dakika Haberleri: Seyir halinde kapısı açık otomobil kazaya böyle davetiye çıkardı

Seyir halinde kapısı açık otomobil kazaya böyle davetiye çıkardı

8 saat önce

Seyir halinde kapısı açık otomobil kazaya böyle davetiye çıkardıANTALYA - Antalya'da D-400 karayolunda otomobilinin arka kapısı açık şekilde trafikte seyreden sürücü tehlikeye davetiye çıkardı.

Seyir halinde kapısı açık otomobil kazaya böyle davetiye çıkardı
ANTALYA - Antalya'da D-400 karayolunda otomobilinin arka kapısı açık şekilde trafikte seyreden sürücü tehlikeye davetiye çıkardı.
Olay, Antalya- Alanya arasında bulunan D-400 karayolu Aksu ve Serik İlçesi'nde arasında meydana geldi. Hergün binlerce araç tarafından kullanılan karayolunda bir otomobil sürücüsünün karayolunda kapısının açık bir şekilde trafikte seyrettiğini gören diğer sürücüler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Açık kapı ilerleyen sürücünün, tehlikeli bir şekilde trafikte ilerlediği görülüyor. Sürücünün kapısını neden açık bıraktığı ise bilinmiyor. Diğer araç sürücülerinin şaşkın ve korkulu bakışları arasında ilerleyen otomobil, bir süre seyir ettiği karayolunda daha sonra gözlerden kaybolduğu ifade edildi.
Seyir halinde kapısı açık otomobil kazaya böyle davetiye çıkardı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:59 Kaynak: İHA
D-400 Karayolu, Alanya, Antalya, Genel
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