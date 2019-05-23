Seyir halinde kapısı açık otomobil kazaya böyle davetiye çıkardı
8 saat önce
Seyir halinde kapısı açık otomobil kazaya böyle davetiye çıkardıANTALYA - Antalya'da D-400 karayolunda otomobilinin arka kapısı açık şekilde trafikte seyreden sürücü tehlikeye davetiye çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:59 Kaynak: İHA
Seyir halinde kapısı açık otomobil kazaya böyle davetiye çıkardı
ANTALYA - Antalya
'da D-400 karayolunda otomobilinin arka kapısı açık şekilde trafikte seyreden sürücü tehlikeye davetiye çıkardı.
Olay, Antalya- Alanya
arasında bulunan D-400 karayolu Aksu
ve Serik İlçesi'nde arasında meydana geldi. Hergün binlerce araç tarafından kullanılan karayolunda bir otomobil sürücüsünün karayolunda kapısının açık bir şekilde trafikte seyrettiğini gören diğer sürücüler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Açık kapı ilerleyen sürücünün, tehlikeli bir şekilde trafikte ilerlediği görülüyor. Sürücünün kapısını neden açık bıraktığı ise bilinmiyor. Diğer araç sürücülerinin şaşkın ve korkulu bakışları arasında ilerleyen otomobil, bir süre seyir ettiği karayolunda daha sonra gözlerden kaybolduğu ifade edildi.
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