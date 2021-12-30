Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sürücü ve arkadaşları alev topuna dönen araçtan son anda çıktı

Otomobil kullanılamaz hale geldi

DÜZCE - Düzce'de seyir halindeki otomobil alev topuna dönerken sürücü ve arkadaşları araçtan son anda çıktı.

Yangın Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 01.50 sıralarında Konuralp istikametinden Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Talha Salih A. idaresindeki 14 BV 757 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bir anda alev almaya başladı. Sürücü alev topuna dönem otomobilden arkadaşları ile birlikte son anda çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebi ile trafik tek şeritten sağlanırken, çekici ile kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.