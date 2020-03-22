Son Dakika › Güncel › Seyir halinde LPG yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika
Seyir halinde LPG yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı
6 saat önce
İtfaiyenin LPG yüklü tırın motor kısmına müdahalesinden görüntüler SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında seyir halinde LPG yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı.
İtfaiyenin LPG yüklü tırın motor kısmına müdahalesinden görüntüler
SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında seyir halinde LPG yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:01 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi