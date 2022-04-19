Seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Altınoluk Sokak üzerinde seyir halindeki 11 AG 152 plakalı motosikleti sürücü Köksal Arslan (58) aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK