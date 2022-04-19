Seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı

19.04.2022 12:20
Seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Altınoluk Sokak üzerinde seyir halindeki 11 AG 152 plakalı motosikleti sürücü Köksal Arslan (58) aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı
Seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
500
Başkentli miniklere trafik eğitimi Başkentli miniklere trafik eğitimi Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği

Hürriyet, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:37:59. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement