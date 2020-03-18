Seyir halinde rahatsızlanan yolcu dolu otobüsün sürücüsü gözlem altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halinde rahatsızlanan yolcu dolu otobüsün sürücüsü gözlem altına alındı - Son Dakika

Seyir halinde rahatsızlanan yolcu dolu otobüsün sürücüsü gözlem altına alındı

6 saat önce

Seyir halinde rahatsızlanan yolcu dolu otobüsün sürücüsü gözlem altına alındı İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün şoförü, Kastamonu sınırları içerisinde rahatsızlanınca korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Seyir halinde rahatsızlanan yolcu dolu otobüsün sürücüsü gözlem altına alındı, System.String[]

Seyir halinde rahatsızlanan yolcu dolu otobüsün sürücüsü gözlem altına alındı

KASTAMONU - İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün şoförü, Kastamonu sınırları içerisinde rahatsızlanınca korona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Yolcular ise Giresun'a gönderilerek burada gözlem altına alındı.

İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün şoförü 40 yaşındaki A.Y, gece geç saatlerde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda seyir halindeyken rahatsızlandı. Bunun üzerine yolcu otobüsünün şoförü, Tosya'da Çorum Kavşağında sağa çekerek park durumuna geçti. Yolcular, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine sağlık ekipleri, yolcu otobüsünün bulunduğu yere gelerek 40 yaşındaki şoför A.Y.'yi muayene etti. Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı görülen şoför, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şoför A.Y., ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada korona virüs şüphesi nedeniyle gözlem altına alındı.

Öte yandan, yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise seyir halinde oldukları Giresun'a gönderildi. Buradaki yetkililerde konu hakkında bilgilendirilerek otobüsteki yolcuların ise, gözlem altına alındıkları öğrenildi.

Kastamonu, İstanbul, Giresun, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:36 Kaynak: İHA

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