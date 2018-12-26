Seyir Halinde Tırın Lastikleri Alev Aldı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde bulunan bir tırın lastikleri yangın çıktı.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde seyir halinde bulunan bir tırın lastikleri yangın çıktı. Alevler ekiplerin anında müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre İslahiye Nurdağı
çevre yolu cezaevi mevkisinde Ali I. idaresindeki çimento yüklü tırın lastikleri alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye
ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek, söndürdü.
Aşırı ısınma nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında tırın lastikleri hasar gördü. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:30 Kaynak: İHA
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