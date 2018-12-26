Son Dakika Haberleri: Seyir Halinde Tırın Lastikleri Alev Aldı

Seyir Halinde Tırın Lastikleri Alev Aldı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde bulunan bir tırın lastikleri yangın çıktı.

Seyir Halinde Tırın Lastikleri Alev Aldı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde bulunan bir tırın lastikleri yangın çıktı. Alevler ekiplerin anında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre İslahiye Nurdağı çevre yolu cezaevi mevkisinde Ali I. idaresindeki çimento yüklü tırın lastikleri alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek, söndürdü.

Aşırı ısınma nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında tırın lastikleri hasar gördü. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:30 Kaynak: İHA

Gaziantep, Islahiye, 3. Sayfa
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