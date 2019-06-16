Seyir halinde uyudu, diğer sürücüler uyandırmaya çalıştı
1 saat önce
– ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yoğun trafikte kullandığı Tesla aracın direksiyonunda uyuyan sürücüyü, diğer sürücüler korna çalarak uyandırmaya çalıştı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:31 Kaynak: DHA
– ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yoğun trafikte kullandığı Tesla aracın direksiyonunda uyuyan sürücüyü, diğer sürücüler korna çalarak uyandırmaya çalıştı. Tesla araçlarda her ne kadar otomatik pilot olsa da olası bir acil durumda sürücünün müdahale etmesi gerekiyor.
Kaliforniya eyaletinde, San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki otoyolda, yoğun trafikte, bir sürücünün Tesla aracının içinde seyir halindeyken uyuduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün istifini bozmadan uyuduğu görüldü. Yoldan geçen diğer sürücüler ise sürücüsüyü korna çalarak uyandırmaya çalıştı.
Tesla araçlarda otomatik pilot olmasına rağmen, sürücünün uyanık olması ve olası acil durumlarda müdahale etmesi gerekiyor.
- Abd
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