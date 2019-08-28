Seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar
1 saat önce
Tekirdağ'da bir aracın sürücüsü ile yanındaki 3 kişi, seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:40 Kaynak: AA
'da bir aracın sürücüsü ile yanındaki 3 kişi, seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandı. Polis
ekipleri, Bahçelievler Mahallesi
'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine 59 T 0208 plakalı taksiyi durdurdu.
Kontrollerde, uyuşturucu kullandığı belirlenen sürücü Ö.D. ile araçtaki M.A, M.R. ve S.M. gözaltına alındı.
Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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