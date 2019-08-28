Son Dakika Haberleri: Seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar
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Seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

1 saat önce

Tekirdağ'da bir aracın sürücüsü ile yanındaki 3 kişi, seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandılar, System.String[]
Tekirdağ'da bir aracın sürücüsü ile yanındaki 3 kişi, seyir halinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.
Polis ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine 59 T 0208 plakalı taksiyi durdurdu.
Kontrollerde, uyuşturucu kullandığı belirlenen sürücü Ö.D. ile araçtaki M.A, M.R. ve S.M. gözaltına alındı.
Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:40 Kaynak: AA
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