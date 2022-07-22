Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesinden Eskişehir istikametine seyir halindeki A.D.idaresindeki 38 YE 753 plakalı otomobil/ Oluklu Köy mevkiine geldiği esnada motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Aracı hemen emniyet şeride çeken sürücü ilk müdahaleyi yapsa da dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Kısa sürede aracı saran alevler, Söğüt Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Araç kullanılmaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halinde yanan araç kül oldu - Son Dakika

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