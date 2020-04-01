Seyir halinde yanan kargo kamyonunda maddi hasar oluştu - Son Dakika

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Seyir halinde yanan kargo kamyonunda maddi hasar oluştu
6 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halinde alev alan kargo kamyonu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halinde alev alan kargo kamyonu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mücahit Güleç idaresindeki 34 FB 712 plakalı kargo kamyonu, Bandırma- Çanakkale kara yolu Edincik Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:30 Kaynak: AA
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