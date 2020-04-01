Seyir halinde yanan kargo kamyonunda maddi hasar oluştu - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halinde alev alan kargo kamyonu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mücahit Güleç idaresindeki 34 FB 712 plakalı kargo kamyonu, Bandırma- Çanakkale kara yolu Edincik Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.