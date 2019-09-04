Son Dakika Haberleri: Seyir halinde yanan otomobile esnaf müdahalesi
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Seyir halinde yanan otomobile esnaf müdahalesi

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı.

Seyir halinde yanan otomobile esnaf müdahalesi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Çevredeki esnafın alevlere yangın tüpleriyle zamanında müdahalesi, otomobili tamamen yanmaktan kurtardı.


Alınan bilgilere göre, Mustafa İ. yönetimindeki 46 ABT 675 plakalı otomobil, il merkezinde Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden Trabzon Bulvarı istikametine seyir halinde iken bir anda alev aldı. Otomobilini sağa çekerek son anda alevlerden kurtulan sürücünün imdadına çevredeki esnaf yetişti. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden esnaflar, yoldan geçen vidanjör operatöründen destek istedi. Müdahale sırasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, otomobilde soğutma çalışmasında bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangın nedeniyle kapatılan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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