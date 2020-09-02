Seyir halinde yanan otomobile ilk müdahaleyi park bahçe ekipleri yaptı - Son Dakika

Seyir halinde yanan otomobile ilk müdahaleyi park bahçe ekipleri yaptı
ADANA - Kozan Adana yolunda seyir halinde alev alan otomobil alev aldı. Otomobile ilk müdahaleyi kozan belediyesi park bahçe ekipleri bahçe sulama hortumları ile yaptı.
Edinilen bilgilere göre Kozan Adana yolu sebze hali kavşağında Furkan K. yönetimindeki 01 CAZ 89 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Otomobili durdurup içerisinden çıkan sürücü çıkan yangına müdahale etti. Yangının çıktığı yerin hemen yanında bulunan Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları yanan araca sulama hortumlarıyla müdahale ettiler. Yangın büyümeden söndürüldü.
Yangından dolayı kısa süreli panik yaşanırken, motor kısmından çıkan yangının elektrik akşamından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çift şeritli yolda kısa süreliğine tek şeritten trafik akışı sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 18:22 - Kaynak: İHA
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