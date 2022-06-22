Seyir halinde yanan TIR kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 15.30 sıralarında İznik- Yenişehir karayolu Derbent mevkisinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 42 AEG 821 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan alevleri fark eden E.K., TIR'ı park edip, araçtan indi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de yol güvenliği aldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, yanan TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Yenişehir, Derbent, İznik, Güncel, Son Dakika

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