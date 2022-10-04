SEYİR HALİNDE YANARAK BARİYERLERE ÇARPAN TIR, HURDA YIĞININA DÖNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

SEYİR HALİNDE YANARAK BARİYERLERE ÇARPAN TIR, HURDA YIĞININA DÖNDÜ

04.10.2022 21:22

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Yangının ardından bariyerlere çarpan TIR yanarak hurda yığınına dönerken, sürücü Salih Bozkurt (43), olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay saat 20.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit-4 mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine giden Salih Bozkurt yönetimindeki 63 TG 009 plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede TIR'ın alev aldığını gören Bozkurt, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından yangın büyürken, sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken; TIR hurda yığınına döndü. Yangın nedeniyle kapanan karayolu, aracın çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü Yürüyerek Kudüs'e ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan Luis Joyaux Bursa'da mola verdi Yürüyerek Kudüs'e ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan Luis Joyaux Bursa'da mola verdi
Kaynak: DHA

Bozkurt, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDE YANARAK BARİYERLERE ÇARPAN TIR, HURDA YIĞININA DÖNDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 03:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: SEYİR HALİNDE YANARAK BARİYERLERE ÇARPAN TIR, HURDA YIĞININA DÖNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement