Seyir halindeki alev aldı - Son Dakika
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Seyir halindeki alev aldı

24.04.2022 11:16
Seyir halindeki alev aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil yanarak hurdaya yığınına döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil yanarak hurdaya yığınına döndü.

Edinilen bilgilere göre, Ali İnce idaresindeki 02 KS 191 plakalı Tofaş marka otomobil, Besni- Adıyaman Karayolu 6.kilometrede alev aldı. Otomobilin motor kısmında başlayan yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobil hurda yığınına döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Seyir halindeki alev aldı
Seyir halindeki alev aldı
Seyir halindeki alev aldı

YORUMLAR
500
Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Adıyaman, Otomobil, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki alev aldı - Son Dakika


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