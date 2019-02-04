Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
4 dakika önce
ADIYAMAN'da hareket halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ADIYAMAN'da hareket halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.
Olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden Hikmet Göç yönetimindeki 07 UD 307 ticari araç, belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Kendini araçtan dışarı atan Göç, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
FOTOGRAFLI - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:44 Kaynak: DHA
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