Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
58 dakika önce
Adıyaman'da hareket halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman
'da hareket halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.
Olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı
üzerinde seyreden Hikmet Göç yönetimindeki 07 UD 307 ticari araç, belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Kendini araçtan dışarı atan Göç, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:33 Kaynak: DHA
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