Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

58 dakika önce

Adıyaman'da hareket halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, System.String[]
Adıyaman'da hareket halindeyken alev alarak yanan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden Hikmet Göç yönetimindeki 07 UD 307 ticari araç, belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Kendini araçtan dışarı atan Göç, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:33 Kaynak: DHA

Adıyaman, İtfaiye, Araç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan Emsal Karar: Otoparktan Çalınan Araçtan İşletme Sorumlu Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:31:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]