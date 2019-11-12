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Seyir halindeki araç alev aldı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen aracı itfaiye ekipleri söndürdü.


Fevzi Çakmak Mahallesi girişi Kuvai Milli Parkı yakınlarında, R.Y. idaresindeki 33 CCF 161 plakalı aracın motor kısmından seyir halindeyken alevler yükseldi. Aracı sağa çelen sürücü kendi imkanlarıyla alevleri söndürmekte zorlandı. Olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiye Dairesi ekipleri, araçta oluşan yangını söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu. - MERSİN

İtfaiye, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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