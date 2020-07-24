Seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı. Sürücü yangın sonrası sağ salim kurtulurken, " Cana gelmesin. Yapacak bir şey yok" dedi.

Olay, Antalya'nın Serik ilçesi D-400 karayolu sanayi kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Kılınç'ın kullandığı 20 UK 919 plakalı otomobil, bilinmeyen sebeple alev aldı. Yangına, önce çevrede ki vatandaşlar, daha sonrada ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Araç sahibi Kılınç, "Kavşakta kırmızı ışıkta durdum. Birden motor kaputundan duman çıkmaya başladı. Hemen arabanın kontağını kapattım. Cana gelmesin. Yapacak bir şey yok" diye konuştu. - ANTALYA