Seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika

Seyir halindeki araç alev aldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden Simav Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın yanan bölümünü söndürerek tamamen yanmaktan kurtardı. Sanayi çarşısında benzin otomatiğini değiştirilen ve araç muayene istasyonuna doğru seyir halinde olan İsmail Demir yönetimindeki 35 DC 9804 plakalı otomobil, motor bölümünden bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında, araç sürücüsü İsmail Demir kendisini araçtan dışarı atarak tehlikeden uzaklaştı. Yangına, Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale ederek, aracı tamamen yanmaktan kurtardı. Aracın motor aksamında maddi hasar meydana geldi. Simav Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik birimi ekipleri tarafından, olayla ilgili vukuat raporu tanzim edildiği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Son Dakika

Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin

Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı

Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı

Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi

Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?

CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü