Seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika
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Seyir halindeki araç alev aldı

07.06.2022 00:57
Seyir halindeki araç alev aldı

Van-Erciş karayolu güzergahında seyir halindeki araç, belirlenemeyen bir nedenle yanarak kül oldu.

Van-Erciş karayolu güzergahında seyir halindeki araç, belirlenemeyen bir nedenle yanarak kül oldu.

Van-Erciş karayolunun 50'nci kilometresinde Van istikametine doğru seyir halindeki Feyat Beyaz isimli sürücünün kontrolündeki 27 ABY 297 plakalı Citroen Nemo marka kapalı kasa kamyonet, saat 16.35 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu. - VAN

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Seyir halindeki araç alev aldı, sürücünün yardımına vatandaşlar koştu Seyir halindeki araç alev aldı, sürücünün yardımına vatandaşlar koştu Başkan Vekili Aydın kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor Başkan Vekili Aydın kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Kaynak: İHA

Tragger, Citroen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika

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