Seyir halindeki araç alev aldı

Van-Erciş karayolunun 50'nci kilometresinde Van istikametine doğru seyir halindeki Feyat Beyaz isimli sürücünün kontrolündeki 27 ABY 297 plakalı Citroen Nemo marka kapalı kasa kamyonet, saat 16.35 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu. - VAN

Van-Erciş karayolu güzergahında seyir halindeki araç, belirlenemeyen bir nedenle yanarak kül oldu.

Kaynak: İHA

Tragger, Citroen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

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