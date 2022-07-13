Seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika
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Seyir halindeki araç alev aldı

13.07.2022 18:03

Seyir halindeki araç alev aldı Zonguldak'ta seyir halinde otomobil alev aldı.

Seyir halindeki araç alev aldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta seyir halinde otomobil alev aldı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği aracın motor kısmı tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak kent merkezinde Soner Şahin idaresindeki 06 DR 3590 plakalı otomobilin motor kısmında henüz nedeni belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücüsü itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede motoru kapladı. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Söndürülen yangın sonrası aracın motor kısmının tamamen yandığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki araç alev aldı - Son Dakika
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