Seyir halindeki araç alev aldı, sürücünün yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika
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Seyir halindeki araç alev aldı, sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

07.06.2022 00:57
Seyir halindeki araç alev aldı, sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Malatya'da seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Malatya'da seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Aracın kaputunu açmak için yoğun çaba gösteren sürücünün imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Olay, 16.45 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uygur Sokak içerisinde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında aniden alevler yükseldi.

Çevredeki vatandaşların alevlere yangın tüpüyle müdahale ettiği yangında araç sürücüsü sıkışan kaputu açmak için yoğun çaba sarf etti. Birkaç denemesinde başarısız olan sürücü son yaptığı hamlede kaputu açmayı başarırken, yanan parçayı yerinden sökerek yola fırlattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken, kısa süreli paniğin yaşandığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç alev aldı, sürücünün yardımına vatandaşlar koştu - Son Dakika

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