Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Araç Alev Alev Böyle Yandı

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Böyle Yandı

31 dakika önce

Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı Hatay'da gece saatlerinde korkutan araç yangını Otomobilden çıkan alevler geceyi aydınlattıHATAY - Hatay'da, gece saatlerinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı.

Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı
Hatay'da gece saatlerinde korkutan araç yangını
Otomobilden çıkan alevler geceyi aydınlattı

HATAY - Hatay'da, gece saatlerinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın sürücüsünün atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Olay, Antakya- İskenderun Karayolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın sürücüsünün atlayarak canını kurtardığı öğrenildi. Alev topuna dönen otomobili görüntüleyen amatör kameralar ise araçtan gelen patlama sesiyle büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti. Söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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