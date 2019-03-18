Seyir Halindeki Araç Alev Alev Böyle Yandı
31 dakika önce
Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı Hatay'da gece saatlerinde korkutan araç yangını Otomobilden çıkan alevler geceyi aydınlattıHATAY - Hatay'da, gece saatlerinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı.
Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı Hatay
'da gece saatlerinde korkutan araç yangını
Otomobilden çıkan alevler geceyi aydınlattı
HATAY - Hatay'da, gece saatlerinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın sürücüsünün atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Olay, Antakya- İskenderun
Karayolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın sürücüsünün atlayarak canını kurtardığı öğrenildi. Alev topuna dönen otomobili görüntüleyen amatör kameralar ise araçtan gelen patlama sesiyle büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan otomobile müdahale etti. Söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis
, olay yerinde inceleme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:41 Kaynak: İHA
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