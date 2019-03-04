Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı
1 saat önce
Zonguldak'ta seyir halindeyken alev topuna dönen araç, kullanılamaz hale geldi.
Zonguldak
'ta seyir halindeyken alev topuna dönen araç, kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle
Barbaros Caddesi üzerinde Arif Çıtak
idaresindeki 67 ZZ 963 plakalı araç seyir halindeyken torpidonun altından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtan indi. Bir anda alev alan araç, adeta alev topuna döndü. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren Çıtak ise yanmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:15 Kaynak: İHA
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