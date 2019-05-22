Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı
9 saat önce
Kastamonu-Karabük karayolunda seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:24 Kaynak: İHA
Kastamonu- Karabük
karayolunda seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Araç
ilçesinde Murat Özdal idaresindeki 78 SH 388 plakalı otomobil, seyir halinde iken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Yangında otomobilde kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU
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