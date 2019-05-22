Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

9 saat önce

Kastamonu-Karabük karayolunda seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı, System.String[]
Kastamonu- Karabük karayolunda seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Araç ilçesinde Murat Özdal idaresindeki 78 SH 388 plakalı otomobil, seyir halinde iken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Yangında otomobilde kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:24 Kaynak: İHA
Karabük, Kastamonu, Araç, 3. Sayfa
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