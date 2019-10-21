Seyir halindeki araç alev alev yandı
20 dakika önce
Amasya'nın Suluova ilçesinde hareket halindeki araç alevlere teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
Amasya'nın Suluova ilçesinde hareket halindeki araç alevlere teslim oldu.
Alınan bilgiye göre Ahmet Tozlu'ya ait 19 UR 331 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Suluova karayolu üzerinde birden yanmaya başladı. Çevredekiler ve araç sahibi Tozlu, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. - AMASYA
Gelinini dövdüğü için uzaklaştırma kararı çıkarılan kayınpeder bu defa ev yaktı Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan kadın, sinir krizi geçirdi Pompalı tüfekle yaralanan oğlu ve torununu sedyede gören yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu Sokak ortasında eşiyle tartışan adam, benzin dökerek kendini ateşe verdi