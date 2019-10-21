Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki araç alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

20 dakika önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde hareket halindeki araç alevlere teslim oldu.

Seyir halindeki araç alev alev yandı, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesinde hareket halindeki araç alevlere teslim oldu.


Alınan bilgiye göre Ahmet Tozlu'ya ait 19 UR 331 plakalı hafif ticari araç, Amasya-Suluova karayolu üzerinde birden yanmaya başladı. Çevredekiler ve araç sahibi Tozlu, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. - AMASYA

İtfaiye, Suluova, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
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