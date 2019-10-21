Seyir halindeki araç alev alev yandı
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Seyir halindeki araç alev alev yandıAMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde hareket halindeki araç alevlere teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
Seyir halindeki araç alev alev yandı
AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde hareket halindeki araç alevlere teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Tozlu'ya ait 19 UR 331 plakalı hafif ticari araç Amasya-Suluova karayolu üzerinde birden yanmaya başladı. Çevredekiler ve araç sahibi Tozlu, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
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