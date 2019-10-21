Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki araç alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

4 dakika önce

Seyir halindeki araç alev alev yandıAMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde hareket halindeki araç alevlere teslim oldu.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde hareket halindeki araç alevlere teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Tozlu'ya ait 19 UR 331 plakalı hafif ticari araç Amasya-Suluova karayolu üzerinde birden yanmaya başladı. Çevredekiler ve araç sahibi Tozlu, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Suluova, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak ortasında eşiyle tartışan adam, benzin dökerek kendini ateşe verdi
Gelinini dövdüğü için uzaklaştırma kararı çıkarılan kayınpeder bu defa ev yaktı Pompalı tüfekle yaralanan oğlu ve torununu sedyede gören yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu Giresun'da sel sularına kapılan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 10:05:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir halindeki araç alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]