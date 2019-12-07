Seyir halindeki araç alev alev yandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halinde olan araç alev alev yandı.



Yangın, Zonguldak- Ereğli arası karayolunun Ömerli Mahallesi hastane kavşağından meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Altay idaresindeki 81 AR 26995 plakalı otomobilden seyir halinde iken dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili durdurup kaputu açtığında motor kısmı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin her tarafını sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK