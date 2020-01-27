Seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

Seyir halindeki araç alev alev yandı

7 saat önce

Kayseri'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev alev yandı, System.String[]

Kayseri'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Erciyes caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Erciyes Kayak Merkezi'ne giden bir vatandaşın aracının motor kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.


Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

İtfaiye, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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