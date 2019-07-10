Seyir halindeki araç alev içinde kaldı
20 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki araç birden alev aldı.
Mersin Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:59 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki araç birden alev aldı.
Olay, Devlet Bahçeli
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, M.K. idaresindeki 33 PVG 78 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Aracını durduran M.K. itfaiyeyi ararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Kısa sürede yanan araca müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye
Amirliği, aracı kısa sürede söndürüp kontrol altına alarak aracın kül olmasını engelledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
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