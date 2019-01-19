Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü
1 saat önce
Seyir halindeki araç alev topuna döndü Sürücünün dumanı fark edip park ettiği araç alev alev yandıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halinde motorundan dumanlar çıkan otomobil alev alıp kısa süre içinde küle döndü.
Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Sürücünün dumanı fark edip park ettiği araç alev alev yandı
ANTALYA - Antalya
'nın Alanya
ilçesinde seyir halinde motorundan dumanlar çıkan otomobil alev alıp kısa süre içinde küle döndü. Araç
sahibi dumanı fark edip aracı park etti ancak biranda parlayan alevlere engel olamayınca itfaiyeye bilgi verdi.
Olay bugün saat 12: 15 sıralarında Avsallar
mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat K. idaresindeki 68 DE 383 plakalı özel otomobilin motorundan seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü Murat K., aracı park edip motoru açtığında biranda parlayan alevleri gördü. Yangını söndüremeyeceğini anlayan Murat K. hemen Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşın itfaiyenin müdahalesine rağmen araç küle dönmekten kurtarılamadı. Kısa süre içinde söndürülen araç, soğutma çalışmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.
Görgü tanıkları, aracın biranda alev aldığını, içinde kimseyi göremediklerini ve itfaiyeye haber verdiklerini söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:08 Kaynak: İHA
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