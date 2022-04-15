Seyir halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

15.04.2022 20:08

Seyir halindeki araç alev topuna döndü Elazığ'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, geçtiğimiz gün Güney çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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