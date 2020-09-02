Seyir halindeki araç aniden alev aldı - Son Dakika

Seyir halindeki araç aniden alev aldı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesi, Korudağ mevkiinde seyir halindeki bir aracın aniden alev alması sonucu çıkan yangın, yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Yangında araç küle dönerken, alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Gelibolu - Keşan Karayolu üzerinde, Korudağ Orman Yangın Müdahale Ekibi'nin bulunduğu bölge yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu yönünden Keşan istikametine seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 41 TY 462 plakalı araç, yolda bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden araçtakiler, kendilerini can havliyle dışarı atarken; araçta başlayan yangın yol kenarında bulunan otluk alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, araç ve yol kenarında yayılmakta olan alevleri kısa zamanda kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yangında yaralanan olmaması ve alevlerin yol çevresindeki ağaçlara sıçramaması ise teselli oldu.