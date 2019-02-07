Seyir Halindeki Araç Birden Alev Topuna Döndü
1 saat önce
Mersin'de seyir halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mersin
'de seyir halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz
ilçesine bağlı Silifke
Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan bir aracın, Kiremithane Mahallesi Muhtarlığı önünde motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Bunu gören araç sürücüsü, aracını kenara çekerek dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra birden alev topuna dönen araca, çevredekiler müdahale etti ama başarısız oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen aracı, çekici bölgeden götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:19 Kaynak: İHA
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