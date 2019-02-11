Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Araç Cayır Cayır Yandı

Seyir Halindeki Araç Cayır Cayır Yandı

5 dakika önce

Aydın'da gece yarısı seyir halindeki bir araçta meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Seyir Halindeki Araç Cayır Cayır Yandı, System.String[]
Aydın'da gece yarısı seyir halindeki bir araçta meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu. Kısa sürede alev topuna dönen araçtakilerin olayı yara almadan atlatması teselli kaynağı olurken, aracın yanış anı amatör kamera tarafından an be an görüntülendi.

Olay gece saat 23: 30 sıralarında Aydın Efeler Kardeşköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bilal C. yönetimindeki 09 KY 965 plakalı kamyonet, İncirliova istikametinden Aydın istikametine seyrederken Kardeşköy kavşağında aniden yanmaya başladı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören sürücü Bilal C. kapıları açarak araçtan idi. Bir anda alev topuna dönen aracı alev sardı. Çevredekilerin ihbarı ile itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelip yangına müdahale ederken yangında araç tamamen yandı.

Yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, araç yangını d-nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Araç, Aydın, 3. Sayfa
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