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Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika

Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu

01.02.2022 08:55

TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Sürücü aracı son anda terk etti. Aracın altından alevler çıkarak ilerlediği anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye mevkiinde edinilen bilgiye göre bir otomobil seyir halindeyken bir anda altından alevler çıkmaya başladı.

SÜRÜCÜ MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden sürücü, otomobilin uyarı lambalarını yakarak emniyet şeridine yanaştı. Bir anda alev topuna dönen otomobili son anda terk eden sürücü bagajdaki yangın söndürücüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye fe polis ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Aracın seyir halimde altından ateşler çıkması ve emniyet şeridinde bir anda alev topuna dönmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmasını önlemek için yola dubalar koydu.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, Otomobil, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika
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