Seyir halindeki araç dereye uçtu - Son Dakika

Silivri D100 kara yolunda seyir halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle Tuzla deresine uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, sabah 09.00 sıralarında D100 kara yolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir araç, bilinmeyen bir nedenle Tuzla deresine uçtu. 67 yaşındaki sürücü Abdurrahman Hatipoğlu araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Hatipoğlu'nun cesedini araçtan çıkararak Silivri Devlet Hastanesi morguna götürdü. - İSTANBUL