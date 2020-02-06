Seyir halindeki araç devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Seyir halindeki araç devrildi, 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te seyir halinde imen kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Seyir halindeki araç devrildi, 3 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te seyir halinde imen kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Vezirhan Beldesi istikametine seyir halindeki 06 FL 8658 plakalı ticari araç sürücüsü Akın Muratoğlu, Gülümbe rampalarına geldiği esnada havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan yolun sol tarafına devrilirken, kazada sürücü Akın Muratoğlu ve araç içinde yolcu olarak bulunan Yasin Tuna ile Murat Çetin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

Vezirhan, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu bıçaklayarak altınlarla kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:02:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyir halindeki araç devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]