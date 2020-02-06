Seyir halindeki araç devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halinde imen kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Vezirhan Beldesi istikametine seyir halindeki 06 FL 8658 plakalı ticari araç sürücüsü Akın Muratoğlu, Gülümbe rampalarına geldiği esnada havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan yolun sol tarafına devrilirken, kazada sürücü Akın Muratoğlu ve araç içinde yolcu olarak bulunan Yasin Tuna ile Murat Çetin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK