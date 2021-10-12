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Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika

Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı

12.10.2021 13:47

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan olayda, bir otomobile yapılan silahlı saldırı sırasında 48 yaşındaki Bedih Zenciroğlu yaşamını yitirdi. Zenciroğlu'nun yanında bulunan 22 yaşındaki oğlu İbrahim Zenciroğlu ise ağır yaralandı.

Dağyanı Mahallesi'nde iddiaya göre Viranşehir'den Şanlıurfa'ya giden Bedih Zenciroğlu'nun kullandığı otomobilin lastiklerine, aracın önünün kesildiği başka bir otomobilden ateş açıldı.

Şanlıurfa'da ateş açılan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı

ÇARPARAK DURABİLDİ

Ateş nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Zenciroğlu, otomobiliyle bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada plakası öğrenilmeyen otomobildeki kişiler, tüfekle Zenciroğlu'nun aracına ateş açmaya başladı.

Şanlıurfa'da ateş açılan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı

BABA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI

Saldırıda, otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, olayı gören sürücüler ise jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekibi, olay yerindeki kontrolünde Bedih Zenciroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırıda ağır yaralanan İbrahim Zenciroğlu ise Harran Üniversitesi Araştırma Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika


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