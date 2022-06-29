Seyir halindeki araç kurşunlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki araç kurşunlandı

29.06.2022 22:49
Seyir halindeki araç kurşunlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki araç kurşunladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki araç kurşunladı. Silahlı saldırıda kurşunlar araç kapısına isabet ederken yaralanan olmadı.

Olay, saat saat 20.00 sıralarında Kozan'ın Bağözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A.'nın kullandığı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Silahlı saldırıda kurşunlar araç kapısına isabet ederken yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

YORUMLAR
500
Yaya köprüleri yıkılan İnebolu'da inşaat halindeki köprü kullanılıyor Yaya köprüleri yıkılan İnebolu'da inşaat halindeki köprü kullanılıyor Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Tragger, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç kurşunlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeki araç kurşunlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement