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Seyir halindeki araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Seyir halindeki araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı Sivas'ta seyir halindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Seyir halindeki araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Sivas'ta seyir halindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
SİVAS - Sivas'ta seyir halindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Bulvar üzerinde ilerleyen F.D. yönetimindeki 58 FL 980 plakalı otomobil park halinde bulunan 58 BU 657 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü F.D. ve araçta bulunan M.Ş. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Seyir halindeki araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa
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