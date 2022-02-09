Seyir halindeki araç sel sularına kapıldı - Son Dakika

Seyir halindeki araç sel sularına kapıldı

KOCAELİ Kocaeli'de bir otomobil, yoğun yağış sebebiyle biriken sel sularına kapıldı. Sürücü otomobili terk ederken, sular içinde kalan araç ise ekipler tarafından çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 41 AEK 820 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoğun yağış sebebiyle yol üzerinde biriken sel sularına kapıldı. Araç ciddi derecede su almaya başlayınca sürücü E.Y. araçtan çıkarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarının yapıldığı sırada yol, yeni bir olumsuzluğun yaşanmaması için trafiğe kapatıldı. Araç, uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı. Öte yandan, su altında kalan araç vatandaş kameralarına anbean yansıdı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.