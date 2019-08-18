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Seyir halindeki araç yandı

30 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki araç yandı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki araç yandı.

Edinilen bilgiye göre, Fuat Nayir idaresindeki 55 DE 884 plakalı otomobil Kapıkaya Mahallesi istikametine seyir halindeyken elektrik kablolarının şase yapması sonucu motor kısmı alev aldı. Aracı terk eden sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de yol güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN
İtfaiye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:12 Kaynak: İHA
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