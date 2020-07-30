Seyir halindeki araç yandı - Son Dakika

Van'ın Gevaş ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Van- Tatvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isimi öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, seyir halinde iken yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş İlçe Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. - VAN